Dziedzictwo odc. 248. Seher już nigdy nie będzie chodzić. Streszczenie odcinka [03.04.24]

"Dziedzictwo" odcinek 248. Streszczenie

Yusuf i Yaman wspierają Seher w walce o powrót do zdrowia. Yusuf przypadkiem zatrzaskuje się w łazience i chociaż Yaman przybiega z pomocą, świadomość, że sama nie jest w stanie pomóc siostrzeńcowi doprowadza Seher do rozpaczy. Zuhal okropnie się panoszy. Więźniarkom coraz bardziej nie podoba się jej zachowanie. Pomimo pewnych trudności, dzięki pomocy Kirpiego Ibrahim wypada bez zarzutów przed ciocią Sultan. Jednak Ali odkrywa, że İbrahim nie był z nimi szczery. İbrahim postanawia, że tym razem uczciwie podejdzie do sprawy. Ma nadzieję, że pomoże mu w tym Czarna. Nie widząc rezultatów, Seher postanawia przerwać leczenie. İkbal próbuje odwieść ją od tej decyzji, a gdy to nie pomaga każe Belgin podać Seher lekarstwo wbrew jej woli. Dzięki wsparciu Yamana, Seher odnajduje w sobie siłę. Stara się pogodzić z tym, że już nie będzie chodzić. İkbal jest przerażona obrotem spraw.

Kiedy i gdzie oglądać 248. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 247. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.