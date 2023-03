Dziedzictwo odc. 4. Wizyta u psychiatry. Streszczenie odcinka [04.04.23] redakcja

4. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 4 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05

Yaman martwi się o Yusufa. Chłopiec jest zamknięty w sobie, nadal nie chce jeść ani z nikim rozmawiać. Mężczyzna zabiera go do psychiatry. Jak potoczy się wizyta? Co wydarzy się u Seher? Koniecznie przeczytaj streszczenie 4. odcinka "Dziedzictwa".