Dzielą się z innymi. Kluczyki do szczęścia wspierają Fundację Rodzin Adopcyjnych

– W SAVICKI wierzymy, że pomnażamy szczęście i dobro – dzieląc się nimi. Dlatego podczas otwarcia salonu będzie można kupić biżuterię z serii „Kluczyki do szczęścia”. Cały dochód z tej sprzedaży przeznaczymy na działalność Fundacji Rodzin Adopcyjnych – wyjaśnia wiceprezes zarządu SAVICKI Damian Ozga.

Już wtedy akcję charytatywną wspierały takie gwiazdy, jak Magdalena Różdżka, Małgorzata Socha czy Marcin Prokop. Każda zbiórka od zawsze wspiera Fundację Rodzin Adopcyjnych. Teraz akcja jest organizowana przy każdym otwarciu salonów (Poznań, Gdańsk), ponieważ w SAVICKI dążą do tego, by każde otwarcie i związane z tym święto firmy było także podzieleniem się miłością z innymi.

W firmie SAVICKI akcja „Kluczyki do szczęścia” działa już dobre kilka lat, bo od 2015 roku.

Otwarciu towarzyszyła akcja charytatywna "Kluczyki do szczęścia". Cały dochód ze sprzedaży został przeznaczony na działalność Fundacji Rodzin Adopcyjnych.

Kluczyk do szczęścia otrzyma także każda osoba, która w dniach otwarcia salonu złoży zamówienie na minimum 1000 zł.

Otwarcie salonu SAVICKI w Krakowie jest okazją, żeby w praktyce zrealizować motto marki – Share Your Love, które nie jest tylko hasłem, ale też impulsem do działania i świetną motywacją do dzielenia się miłością z innymi.

Można również skorzystać z konsultacji na temat wyboru biżuterii zaręczynowej i ślubnej, a także przekonać się o innowacyjnym podejściu marki do obsługi klienta i autorskim koncepcie salonu.

W salonach SAVICKI przełamują tradycyjną barierę klient-sprzedawca, ponieważ klienci cenią sobie możliwość samoobsługi. SAVICKI podąża za tym trendem.

Jak podkreśla Paweł Sawicki, projektant i jubiler, autor kultowych kolekcji marki SAVICKI, największą inspiracją dla tworzenia biżuterii są klienci.