Przedsiębiorcy w Skawinie pomagają Adasiowi w leczeniu wzroku. Pieniądze zbierali na balu charytatywnym

Podczas posiedzenia Zarządu PIG-u czek opiewający na 63 tys. zł wręczył rodzicom Adasia prezes Izby Adam Wójcik.

- To suma z licytacji podarowanych przedmiotów oraz biletów wstępu na bal, ale to nie ostateczna kwota, bo zbierano też pieniądze do puszek – informuje prezes Wójcik, nieukrywający zadowolenia, że zebrano tak dużą kwotę, aby pomóc małemu Adasiowi.