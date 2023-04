Dzień Ziemi z ekowarsztatami i charytatywną zbiórką odzieży. Nowe Czyżyny zapraszają!

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma upominek. Dodatkowo w godz. 10–14 wszyscy, którzy przyjdą do Centrum Nowe Czyżyny, dowiedzą się, jak ważne w codziennym menu są produkty BIO. Wraz z ekspertem żywieniowym Carrefour będzie można nauczyć się komponować zdrowe śniadania i przekąski do szkoły.

– To doskonała okazja, by stworzyć swój własny, ekologiczny ogródek na balkon lub działkę. Ekologia w ogrodzie przydomowym lub działkowym może być dobrym sposobem na pozyskanie zdrowej żywności – owoców i warzyw z własnej uprawy, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko – podkreślają organizatorzy ekowarsztatów.

Przynieś ubrania i pomóż Fundacji Mam Marzenie

Obchodom Dnia Ziemi w Nowych Czyżynach będzie 22 kwietnia towarzyszyć wielka, charytatywna zbiórka ubrań, butów, zabawek i akcesoriów. W godz. 10–16 będzie je można przynosić do punktu „Ubrania do oddania”, który wspiera modę cyrkularną oraz ideę obiegu zamkniętego.

W punkcie „Ubrania do oddania” będzie można zostawić nowe i używane: ubrania damskie, męskie i dziecięce, buty, drobne akcesoria oraz sprawne zabawki. Oddane rzeczy muszą być niezniszczone, czyste, niedziurawe i nieznoszone, ponieważ zostaną wprowadzone do ponownego obiegu zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Dla pierwszych 200 osób, które wezmą udział w zbiórce i podarują po minimum 3 kg ubrań, przewidziano upominki – będą to sadzonki truskawek. Podkreślić warto, iż jest to zbiórka charytatywna. Każdy kilogram odzieży, który uda się zebrać podczas sobotniej akcji, zostanie wymieniony na złotówkę. Cały dochód z akcji trafi do Fundacji Mam Marzenie, która spełnia marzenia dzieci i młodych ludzi (w wieku od 3 do 18 lat) cierpiących na ciężkie choroby.