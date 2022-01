Dziennikowa szopka noworoczna, czyli cud w Pipisówce

PROLOG

Piekielne stanowisko kierowania

Belzebub

Chodźcie diabły na wezwanie,

Niechaj każdy tutaj stanie.

Czy to z centrum, czy z rubieży

Niech czym prędzej ku mnie bieży.

Dziś odprawa w sercu piekła.

Posłuchajcie, co wam rzeknę:

Oto idzie czas świąteczny,

Zatem każdy czart wszeteczny

Winien użyć swych talentów

Do zasiania złych zamętów.

Zawiść wzbudzić wśród ludności,

By blask szczęścia i radości

Nie ogarnął ziemi w święta.

Każdy diabeł niech pamięta

Walka z dobrem i miłością

Pierwszą czarta powinnością,

Pytam zatem was diablęta

Jak zamącić spokój w święta?

Narrator

Różne były propozycje, jak zaszkodzić ludziom.

Chcąc gorliwość swą wykazać, mącą, kłamią, judzą

Wysilają łby kudłate, drapią się i pocą

Wreszcie obmyślili koncept kwadrans przed północą.

Belzebub

Brawo, brawo moje czarty!

Oto plan jest diabła warty!

Sypnie piekło w swej szczodrości

Garść srebrników z wysokości

Nie dla wszystkich, dla wybranych

Tych co rządzą szarakami

Chociaż srebra brać nie muszą

Ja wam ręczę, że się skuszą!

Daję sobie wyrwać kły

Że wnet wezmą się za łby