Dziki wybierają życie w mieście. Przyczyn jest wiele. Felieton Grzegorza Tabasza

Tylko wspomnę, że wedle statystyk lasów w Polsce przybywa. Co więcej, zarastają tereny otwarte. Znikają dawne hale, porzucone pola uprawne, niekoszone łąki. Obecność dzików (i nie tylko) w miastach ma inne przyczyny.

Po pierwsze, święty spokój. Żadnych polowań, żadnych kontaktów z coraz liczniejszymi wilkami. Co prawda trzeba opanować sztukę przechodzenia przez drogi po pasach, ale jak widać na licznych filmach w social mediach, dziki opanowały tę sztukę perfekcyjnie.

Po drugie, dużo smakowitego jedzenia. Kosze pełne pachnących resztek czy ludzie rzucający głodnym zwierzakom resztki ze stołu. Takich smakołyków w lesie nie uświadczy, a w ostateczności można można przeryć wypielęgnowany ogródek.

Po trzecie, tłok. Dzięki polom kukurydzy dziki mnożą się jak szalone. Słyszałem nawet celne porównanie do równie płodnych królików, co bynajmniej nie jest przesadą Bogata w białko karma pozwał nie tylko na liczne mioty, ale też na szybsze dojrzewanie płciowe młodych. Dzików przybywa, w lasach i na polach tłoczno, to szukają sobie nowych światów. Zaś życie w mieście jest bardzo wygodne.