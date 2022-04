Ekologia. Naukowcy znaleźli „zielony” sposób na brudną wodę z myjni samochodowych

Żelazian potasu skutecznie usuwa zawiesiny, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia występujące w wodach. Nazywany jest „zielonym utleniaczem” lub „utleniaczem przyjaznym dla środowiska”. Jego liczne zastosowania wpisują się w zasady „zielonej chemii” (green chemistry). W przyszłości może częściowo zastąpić tradycyjne utleniacze, takie jak ozon, podchloryn, nadmanganian itd. (ich stosowanie może pozostawiać w wodzie uboczne produkty dezynfekcji, pogarszać jej smak, barwę, przejrzystość). Żelazian potasu jest też badany jako alternatywa dla litu – pod kątem stworzenia bardziej wydajnych baterii.

Nowe zastosowanie dla tego związku chemicznego znalazł międzynarodowy zespół naukowców: dr inż. Maciej Thomas (Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr Przemysław Drzewicz (Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), mgr inż. Angelika Więckol-Ryk (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) i dr Balamurugan Panneerselvam (M. Kumarasamy College of Engineering, Indie, University of Naples Federico II, Włochy). Proponują oni wykorzystanie żelazianu potasu do pośredniego usuwania nieprzyjemnych zapachów powstających w myjniach samochodowych na stacjach benzynowych. Wyniki swoich badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie Environmental Science and Pollution Research.