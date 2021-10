ELIF. Melisa Döngel, czyli serialowa Süreyya, przeżyła istny koszmar. Co wydarzyło się w życiu młodej aktorki?

Wstrząsające wyznanie Melisy Döngel

Melisa Döngel to niezwykle utalentowana 22-letnia aktorka oraz modelka. Urodziła się w Stambule i od dziecka pragnęła być gwiazdą show biznesu. Polscy widzowie mogą kojarzyć ją przede wszystkim z roli Süreyy w serialu "Elif". Kariera młodej kobiety rozwija się niezwykle szybko, co chwilę dostaje nowe propozycje pracy i kontrakty. Niedawno jednak postanowiła wyjawić wstrząsające wiadomości na temat jej życia prywatnego.

"Elif". Kim jest Süreyya?

Jak czytamy na stronie Telemagazyn.pl - Süreyya w "Elif" to nowa postać, która przez długi czas była tylko wspominana w rezydencji Haktanirów. To córka dawnej pracownicy rodziny. Dziewczyna, która w dzieciństwie mieszkała z matką w rezydencji, skończyła studia w Stanach i postanowiła do Stambułu. Pierwszą osobą, z którą się skontaktowała byłą Macide (Nur Gurkan). Z opowieści wiemy, że Süreyya była dziewczynką, która lubiła dokuczać Keremowi (Nevzat Can). Nieznośna okularnica wyrosła na piękną kobietę. Po raz pierwszy pojawia się w 775. odcinku "Elif". Kiedy zjawiła się w rezydencji, Kerem w pierwszej chwili nie mógł poznać koleżanki z dzieciństwa, która nie przypomina już dziewczynki z przeszłości.