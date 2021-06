Elif odc. 1002. Jülide wyznaje miłość Tufanowi? Streszczenie odcinka [25.06.2021]

Elif odcinek 1002. Streszczenie

Mahir odkrywa malwersacje księgowego. Stawia mu ultimatum. Albo nie wypłaci stypendiów, albo trafi do więzienia. Księgowy godzi się na współpracę. Tufan zachodzi Jülide drogę i po raz kolejny nachalnie próbuje namówić byłą żonę do powrotu. Zrezygnowana kobieta wykrzykuje mu w twarz swoją miłość do Şafaka.

Elif - Safak znów omylnie interpretuje słowa

Şafak, będący świadkiem tej sceny jest przekonany, że to Tufanowi Jülide wyznawała swoje uczucia. Załamany postanawia przyspieszyć swój wyjazd. Po wizycie u Melek Hümeyra jest przygnębiona. Widząc to, Levent zaprasza ją do zaprzyjaźnionej restauracji, mówiąc, że to wyjątkowe miejsce, w którym zawsze odnajduje spokój. Kobieta zgadza się i spędza z Leventem uroczy wieczór.

Kiedy i gdzie oglądać 1002. odcinek Elif?

1002. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 25 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.