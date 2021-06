Elif odc. 1004. Zrozpaczona Jülide szuka syna. Streszczenie odcinka [29.06.2021]

Elif odcinek 1004. Streszczenie

Haktanirowie spędzają miłe chwile w towarzystwie Melek, Elif i Asli. Tylko Kiymet jest niezadowolona z ich obecności. Wspólnie spędzone chwile zbliżają do siebie Kerema i Asli. Jülide zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością syna, zaczyna go szukać. Pojawia się też w domu Leman i Şafaka, ale Alev zataja ten fakt przed Şafakiem. Emirhan wyczuwa, że coś jest nie w porządku, chce wrócić do domu, lecz Tufan się na to nie zgadza. Jednocześnie mężczyzna zapewnia go, że to matka pozostawiła chłopca pod jego opieką.