Elif odc. 1006. Czy Safak zostanie w kraju? Streszczenie odcinka [01.07.2021]

Zakończył się 17. Moc Gór Festiwal Filmów Górskich. Oprócz filmów był też wyjątkowy bieg górski

W niedzielę 27 czerwca zakończył się w Zakopanem 17. Moc Gór Festiwal Filmów Górskich. W tym roku impreza trwała cztery dni i odbyła się nie, jak do tej pory, na koniec wakacji, ale na ich początek. Był to już drugi festiwal w czasach pandemii koronawirusa, ale jak mówią jego organizatorzy: wracamy do życia.