Elif odc. 1017. Birce bardzo rani Akina. Streszczenie odcinka [16.07.2021]

Nikt nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Parla w ostatniej chwili zmieniła zdanie co do ślubu. Dziewczyna jest zrozpaczona tym, że musiała zrezygnować ze swoich marzeń, będąc tak blisko ich realizacji. Kiymet rusza jej z pomocą, przekonując, że jeszcze da się wszystko naprawić. Mahir nie jest zadowolony z postępowania matki. Uważa, że za bardzo ingeruje w życie innych.

Elif - nieoczekiwane wyznanie Kerema

Birce wciąż nie przyznaje przed sobą, że czuje coś do Akina, jednak nie może znieść, że chłopak cieszy się dużą sympatią kobiecej części personelu. Kiedy Birce żali się na niego do Filiz, Akin przypadkiem słyszy kilka słów, które bardzo go ranią. Ku zaskoczeniu Asli, Kerem pojawia się w holdingu następnego dnia po ceremonii. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie przebywać blisko Kerema i chce odejść z pracy. Kiedy zamierza wręczyć Keremowi wymówienie, ten ku jej zdumieniu oświadcza, że do ślubu nie doszło i już nie dojdzie.