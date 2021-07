Elif odc. 1019. Upadek rodziny Haktanir. Streszczenie odcinka [20.07.2021] redakcja

Kiymet jest w szoku po tym, co usłyszała od Macide. Od teraz jeszcze bardziej chce się zemścić i planuje, jak zniszczyć rodzinę. Co wymyśli? Z kolei Tufan chce porozmawiać z Jülide, jednak nie jest to takie proste. Co dokładnie się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 1019. odcinka Elif i dowiedz się więcej!