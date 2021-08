Elif odc. 1041. Fałszywy pierścionek zaręczynowy. Streszczenie odcinka [03.09.2021]

Elif odcinek 1041. Streszczenie

Melek podejrzewa, że Kiymet pastwi się nad Elif. Jednak zastraszona dziewczynka wszystkiemu zaprzecza. Şafak podejrzewa, że to Leman rozpuściła plotki o jego zaręczynach z Alev, ale ta wszystkiego się wypiera. Aby oczyścić się z podejrzeń Alev kupuje pierścionek identyczny z zaręczynowym pierścionkiem Şafaka i Jülide. Kiymet ma żal do Mahira za to, że broni Melek. Podejrzewa, że Mahir może darzyć ją uczuciem. On zaś jest coraz bardziej zaniepokojony postępowaniem matki. Dochodzi do kolejnego spotkania Sinana i Akina. Przepełniony zazdrością Akin nie kryje swojej niechęci do rywala. Wciąż nie ma pojęcia, że mężczyzna jest kuzynem Birce. Melek i Elif spotykają się z Mahirem w cukierni.

Kiedy i gdzie oglądać 1041. odcinek Elif?

1041. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 3 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.