Elif odc. 1056. Leman przepisuje sklep na Tufana. Streszczenie odcinka [24.09.2021]

Elif odcinek 1056. Streszczenie

Tufan dowiaduje się, w którym hotelu zatrzymali się nowożeńcy. Szantażuje Leman, że pojedzie do nich i powie im o knowaniach Leman. Kobieta nie ma wyjścia. Przepisuje sklep na Tufana. Melek robi wszystko, by namówić Macide na rozmowę z Keremem i Humeyrą. Birce jest świadkiem beztroskiej rozmowy Akina i koleżanek z pracy. Dziewczyna jest przekonana, że uczucia Akina do niej są przelotne. Melek nie mogąc dłużej pozwolić na to, by Macide ukrywała przed dziećmi chorobę, jedzie do holdingu, by wyznać Keremowi i Humeyrze prawdę o stanie zdrowia ich matki. Okazuje się jednak, że oboje są na spotkaniu. W firmie natyka się na Mahira, któremu zwierza się ze swoich planów. Robi wszystko, by odwieść Melek od wyjawienia prawdy.

Kiedy i gdzie oglądać 1056. odcinek Elif?

1056. odcinek Elif będzie można obejrzeć w piątek - 24 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 14:00. Całość potrwa około 45 minut.