Elif odc. 1068. Kiymet ma poważny wypadek. Streszczenie odcinka [12.10.2021]

Elif odcinek 1068. Streszczenie

Emirhan trenuje do corocznego szkolnego meczu ojców z synami. Chłopiec nie posiada się z radości, że w tym roku zagra z Safakiem. Mahir informuje matkę, że pojedzie na policję i opowie o ich działaniach. Kiymet próbuje go przekonać, że posłała Melek za kratki wyłącznie po to, by chronić syna przed romansem ze służącą. Rozżalony i wściekły na matkę mężczyzna udaje się na posterunek. Kiymet bierze samochód z rezydencji i jedzie za nim. Gdy Mahir już ma składać zeznania dostaje telefon ze szpitala. Okazuje się, że jego matka, próbując go powstrzymać miała poważny wypadek. W areszcie Melek poznaje dziewczynę o pseudonimie Gwiazda. To znana złodziejka. Choć z początku między kobietami dochodzi do spięcia, po krótkiej rozmowie nawiązuje się między nimi nić sympatii.