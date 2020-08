Elif odc. 810. Elif spotyka matkę w szpitalu. Streszczenie odcinka [09.09.2020]

Elif odcinek 810. Streszczenie

Elif przekonuje Kerema, aby zabrał ją do szpitala. Okazuje się, że Veysel i Tülay przyprowadzili Melek do tej samej placówki. Choć obie rodziny mijają się na korytarzach, nie dochodzi do spotkania. Melek próbuje uciec ze szpitala. Chowa się w sali, w której przebywa Macide.