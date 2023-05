Europa Rally 2023 w Krakowie. Wielka Parada Narodów na początek zlotu. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego

Europa Rally w Muzeum Lotnictwa Polskiego

- To bardzo piękne miejsce, dawna baza lotnicza, która obecnie służy jako muzeum, w którym można zobaczyć i dowiedzieć się wszystkiego o lotnictwie. Do słynnego starego centrum Krakowa można zaś łatwo dotrzeć rowerem… Trudno będzie wybrać, co zobaczyć – zaznaczył Kees Splint, prezydent Europa Rally.

- Już od dawna nie było tak dużej imprezy karawaningowej w Europie. To pokazuje, również wielu światowym organizacjom, że warto inwestować w Małopolskę i Kraków – podkreśla Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Dla naszych gości przygotowaliśmy bardzo bogaty program zwiedzania Małopolski. Znalazł się w nim oczywiście Kraków i jego wspaniałe zabytki, ale także Kopalni Soli w Wieliczce, jest rejs do Tyńca, spływ tratwami Dunajcem oraz wizyta w Zalipiu. Myślę, że część uczestników będzie chciała udać się do Auschwitz-Birkenau.

Europa Rally – zlot z piękną tradycją

- Europa Rally to najstarszy europejski zlot kamperów. Tradycją sięga 1961 roku. Pierwszy, który odbył się w luksemburskim Remich, zgromadził 60 ekip – przypominają organizatorzy. - Głównym celem naszych zlotów jest nawiązywanie przyjaźni między turystami z różnych europejskich krajów, a także poznawanie kultury i tradycji poszczególnych regionów.

Może jeszcze warto wspomnieć, że EUROPA RALLY 2023, to również świetny pretekst, by zajrzeć do wspaniałego Muzeum Lotnictwa Polskiego. To tutaj bowiem kryją się niezwykłe historie, barwne losy nietuzinkowych rodaków, a także unikatowe, często jedyne istniejące na świecie konstrukcje lotnicze. Im również warto poświęcić chwil parę.