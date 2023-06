Felieton Grzegorza Tabasza. Armatoterapia

Początki mojego kącika zapachowego dały owady. Wielkie nocne ćmy zawisaki, które wabiłem aromatycznymi kwiatami pełnymi nektaru. Ostatnio motyli mniej, ale zapachy są coraz mocniejsze. I rzeczywiście kwadrans wieczornego relaksu w przyjemnie pachnącym miejscu czyni cuda.

Wystarczą trzy gatunki pnączy, dwa krzewy i grządka jednorocznych kwiatów. I oczywiście skrawek własnego ogrodu. Jako pierwszy zakwita wiciokrzew przewiercień zwany kapryfolium. Kremowe kwiaty pachną wieczorami przez cały maj. Tuż po nim zakwita wiciokrzew pomorski. Wpadające w czerwień kwiaty będą wydzielać oszałamiający zapach przez cały czerwiec. Od lipca do sierpnia będzie pachniał wiciokrzew Heckrotta.

Do kompletu polecam którąś ze starych odmian jaśminowca. Białe kwiatuszki są co prawda niewielkie, ale pachną praktycznie przez cały dzień. Jeśli dysponujecie nieco większym ogrodem to stara odmiana lilaka będzie w sam raz. Byłbym zapomniał: maciejka i ozdobny tytoń! Podliczyłem całkowity koszt ogrodu zmysłów ze środkiem na odstraszanie komarów (to ten drobny minusik…) to jedyne sto złotych. Robocizna po waszej stronie.