Felieton Grzegorza Tabasza. Bocian czerwcowy Grzegorz Tabasz

Dawno nie zaglądałem do bocianiego gniazda w sąsiedztwie. A to było zimno, a to znowu padał deszcz. W końcu ciekawość zwyciężyła. Zaglądanie do tego akurat bocianiego gniazda jest bardzo proste. Wystarczy wejść na strome zbocze vis a vis konstrukcji na słupie i wszystko widać jak na dłoni.