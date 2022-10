Felieton Grzegorza Tabasza. Dereń - krzew starożytny, zasłużony, użyteczny

Dereń to krzew starożytny, zasłużony, użyteczny. Romulus miał założyć Rzym w miejscu, gdzie wbita w ziemię włócznia z dereniowym drzewcem zakwitła w przeciągu nocy. Przy okazji na jaw wyszła ważna zaleta rośliny: sprężyste i twarde drewno. Długie sarissy macedońskich hoplitów obowiązkowo wyrabiano z dwóch kawałków derenia połączonych żelazną tuleją. Znaleziono też bardziej pokojowe zastosowanie.

Dereniowe laski, z którymi spacerowano do kościoła. Podłużne owoce o krwistoczerwonej barwie dawały najszlachetniejsze w smaku nalewki, przeciery i galaretki. Prócz rozkoszy podniebienia leczyły zaburzenia żołądkowe i przeziębienia.

Przy tym krzewy nie chorowały i doskonale znosiły kaprysy zimy. Owocowały co roku. Pestki o podłużnym kształcie służyły do wyrobu paciorków różańca. Przy dworach ziemianie obowiązkowo sadzili derenie, co zrozumie każdy, kto choć raz w życiu miał okazje skosztować leżakującej przynajmniej kilka lat dereniówki. Nie łamię prawa i nie reklamuję spirytualiów.

Nalewka z derenia to nie jakiś tam zwyczajny alkohol. To sztuka. Poezja smaku, aromatu i leczniczych właściwości. Zaś alkohol to medium wydobycia i konserwacji użytecznych składników, którego niczym zastąpić nie można. Smak tegorocznej nalewki poznam za … pięć lat.