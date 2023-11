Felieton Grzegorza Tabasza. Gągoł, czyli kaczka dziwaczka

Pierwowzór kaczki dziwaczki wyszedł spod pióra Jana Brzechwy. Na szczyty sławy zaprowadziła ją filmowa piosenka z „Akademii Pana Kleksa”. Kaczka dziwaczka to nie fikcja, lecz ptak z krwi i kości. Zwie się gągołem. Kilka sztuk wypatrzyłem tuż obok przeprawy promowej.

Patrząc na obyczaje, to tytuł dziwaczki pasuje do gągoła jak ulał. Kaczki mieszkają nad wodami. I tam budują gniazda. Gągoł to dziwak: szuka dziupli. Musi być na tyle duża, by pomieścić kilogramową samicę z kilkoma jajami. Czasem trafi się porzucona dziupla dzięcioła czarnego. Innym razem wypróchniała wierzba. Bywa i tak, że odpowiednia kwatera leży kilometr od najbliższego jeziora. I kilkanaście metrów nad ziemią.

Teraz najciekawszy fragment historii. Tuż po wykluciu kaczuszki wyskakują z dziupli. I człapią do wody. Na własnych kaczych łapkach. Dzięki kilku wynalazkom ryzykowny skok z wysokości zwykle uchodzi im płazem. Z długim spacerem różnie bywa, ale los gągoła zależy od ilości dużych dziupli. Ornitolodzy bardzo im pomagają wieszając specjalne skrzynki blisko wody. Pływające w wodzie gągoły wyglądały całkiem normalnie.