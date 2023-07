Felieton Grzegorza Tabasza. Najgorsze grzybobrania są przypadkowe. Zarówno pod względem wyboru czasu, miejsca jak i zbiorów

Do tego pomarańczowy kapelusz doskonale widać z oddali. Pozbierałem co do jednej sztuki, obiecując sobie, że następnego dnia zbiór uzupełnię, tak by było co do garnka włożyć. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Oj, ciężko było, ale po dwóch godzinach znalazłem jeszcze kilka kurek.

W fachowym nazewnictwie kurka nazywana jest pieprznikiem jadalnym. Co do jadalności pełna zgoda, lecz smaku pieprzu nigdy się w nich nie dopatrzyłem. Korzenna, aromatyczna nuta. I nic więcej. Kurka, choć należy do grzybów z blaszkami, gdzie sporo śmiertelnie trujących gatunków, jest bezpieczna nawet początkujących zbieraczy. Bliźniaczo podobne gatunki są tak samo jadalne i smakowite. Jedynie lisówka pomarańczowa może wprowadzić w błąd.

Na szczęście jest lekko trująca a nauka odróżniania jednego gatunku od drugiego zajmuje krótką chwilę. Co ciekawsze nawet w środku upalnego lata kurki bardzo rzadko robaczywieją. Kurki zwykle duszę w śmietanie. Podwójny zbiór nie był specjalnie wielki, ale na dwie porcje przekąski w sam raz.