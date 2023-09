Felieton Grzegorza Tabasza. Pająk skakun

Nie tylko one wybrały sobie wygodne miejsce do życia. Z militarnego punktu widzenia niewielki pająk zajął wymarzoną wręcz pozycję strategiczną. Kontroluje trasy przemarszu i postoju. Może wybierać czas i miejsce. I obiekt ataku. Każdy generał byłby z niego dumny.

I cóż z tego, że za całe pole walki służy okienny parapet? Może pół metra kwadratowego powierzchni. Kilkanaście ceramicznych płyt ciemnej barwy łapie temperaturę nawet przy ledwo widocznym słoneczku. Osłonięty od deszczu i wiatru zakątek przyciąga amatorów słonecznych kąpieli. Po obfitym posiłku na kwiatach to raj. Dla pająka.

Teraz coś o prawdziwym władcy parapetu. Osiem milimetrów długości. Osiem nóżek doczepionych do pokrytego paskowanym kamuflarzeem ciała. Pająk zwany skakunem arlekinowym. Nie dla niego długie oczekiwanie przy pajęczynie. To rasowy myśliwy. Uprawia szlachetną sztukę podchodzenia ofiary i nagły atak. Skok na grzbiet. Jeden cios jadowymi szczękoczułkami. Kilkakrotnie większa od niego mucha ginie w momencie. Podglądam go przez szybę. Pewnie mnie mnie widzi. Ciekawe co myśli. Duży, dwunogi owad?