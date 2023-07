Felieton Grzegorza Tabasza. Robale z Cypru

Przy pełnej bezradności władz, które z plagą sobie nie radzą. Z lekcji przyrody (studia biologiczne pomijam), zapamiętałem, że robaki mogą być płaskie i obłe. Te pierwsze to tasiemce zaś drugie to glisty i inne nicienie. Nie ma takiej opcji, by tasiemce, owsiki czy inne glisty pełzały po ziemi. Z wchodzeniem do talerza włącznie.

Otóż robale nie opuszczają ciała żywiciela pomijając jaja, którymi zarażane są kolejne ofiary. Co ciekawsze z lektury artykuły wynika, iż owymi robalami są pluskwiaki czyli owady. Ba, autor podaje nawet nazwę gatunkową po łacinie, co pozwala bezbłędnie odnaleźć informację w kilka sekund. Starzy wykonać operację kopiuj i wklej w dowolnej przeglądarce, by zobaczyć portret i przeczytać opis insekta.

Stwór ów o długości dwudziestu milimetrów posiada trzy pary odnóż, czułki i skrzydła. Ładny nie jest i w większej masie może być uciążliwy, lecz z robakami nie ma nic wspólnego. Żaden nicień czy tasiemiec odnóży nie posiada i może co najwyżej w przestrzeniach ciała żywiciela nieudolnie pełzać. Zaś na pluskwiaki, które rzeczywiście przepiękną wyspę Afrodyty opadły, starczy dowolny pestycyd dedykowany na owady biegające. I tyle w temacie robali.