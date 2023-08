Felieton Grzegorza Tabasza. Rusałka pawik

Skrzydełka o długości wskazującego palca mają charakterystyczne ubarwienie. Wierzchnia strona skrzydeł jest ceglastoczerwona z dużymi, okrągłymi plamami na końcach każdej pary skrzydeł. Plamki te przypominają swym wyglądem pawie oczka, ale układ barw jest inny niż ten na piórach samca pawia. Mniejsza z tym. Najważniejsze, że dzięki owym oczkom motyl jest łatwo rozpoznawalny. Pawik jest wyjątkowo mało płochliwy.

Ruchomy obiekt w pobliżu sprawia, że motyl rozkłada skrzydła i pokazuje intruzowi oczy. Duże oczy dużego ptaka. Starczy by przestraszyć mniejsze ptaki owadożerne polujące na motyle. Przestraszyć albo przynajmniej zdezorientować i dać czas rusałce na ucieczkę Jeśli to nie pomoże, owad składa skrzydła w mgnieniu oka. Spodnia część jest brązowo czarna, marmurkowata i przypomina uschnięty liść. Takie ubarwienie spodu ciała to znakomity kamuflaż.

Kiedy motyl siedzi na kwiatach ze złożonymi skrzydłami dosłownie zlewa się z tłem i staje się dla drapieżnika praktycznie niewidoczny. Mała płochliwość czyni zeń wdzięczny i cierpliwy obiekt fotograficznych sesji.