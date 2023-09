Felieton Grzegorza Tabasza. Trzmielina jesienna

Pełno jej na miedzach i krajach lasu. Latem ginie w tłumie innych zielonych roślin. Za to we wrześniu krzewy trzmieliny nabierają pomarańczowo czerwonej barwy. Sprawcą zmiany są owoce. Nietypowego kształtu graniaste torebki, które po dojrzeniu pękają na cztery części.

Wewnątrz widać białe nasiona. Krzewy trzmieliny zwyczajnej już widać z oddali. Byłby ozdobą nawet do początków zimy, gdyby nie ptaki. Zawrócono te wędrowne jak i zimujące na miejscu chętnie owoce trzmieliny zjadają. Kolorowa torebka jest bogata w białka i tłuszcze, a takie źródło pokarmu w naturze szybko znika. I to ciekawostka czy może bardziej ostrzeżenie. Co dla jednych jest przysmakiem, dla innych trucizną. Trzydzieści kilka owoców trzmieliny pozbawi życia dorosłego człowieka, zaś kilka dziecko. Z tego powodu zdecydowanie odradzam sadzenie dzikiej, owocującej trzmieliny w ogrodach. Dla dzieciaków kolorowe i ładne owoce są bardzo kuszące.