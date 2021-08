Felieton Grzegorza Tabasza: Twarda sztuka

Wodniczkom zaszkodziły przemiany ustrojowe, gdy drobne gospodarstwa rolne straciły rację bytu. Dwie, trzy krowy w obejściu to kosztowne hobby, a nie źródło utrzymania. Przestano kosić mokre łąki i nawet unijne dopłaty tego nie zmienią. Nie ma turzycowisk, nie ma miejsca na gniazda.

To nie wszystko, ptaszki muszą żyć w dużych grupach, bowiem samiczka potrzebuje kilku partnerów, tak by każde jajo zapłodnił inny samiec. Dziwne zasady jak na śpiewające ptaki, które zwykle łączą się w pary, ale ten akurat proceder stał się dla wodniczki kolejną fatalną przypadłością. Żeby wyżywić liczne grupy wodniczek, niezbędne są mokradła o niskiej roślinności, pełne owadów i ślimaków, które ptaszek zręcznie wyszukuje na ziemi.

Wiele złego wyrządziły też zeszłoroczne pożary na wysuszonych mokradłach. Ornitolodzy przyznają, że wiedza o wodniczce jest bardzo skąpa, bo ptak to płochliwy i skryty, więc spieszą się jak mogą, by dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Choć twarda z niej sztuka, bo taki drobiazg jak wodniczka potrafi przelecieć wprost przez morze do Północnej Afryki , to bez łąk z niskimi turzycami nie przetrwa w żaden sposób.