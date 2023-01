Ferie 2023. Jak przygotować się do zimowych szaleństw na stokach? Agnieszka Aulich

Zima to dla wielu miłośników sportu bardzo wyczekiwana pora roku. Kojarzy się ze świetną zabawą, z godzinami spędzonymi na stokach. Zakładamy narty lub deskę snowboardową i zapominamy o całym świecie. Warto jednak pamiętać, że beztroskie szusowanie jest sportem, który wymaga wcześniejszego przygotowania. Co robić, aby nie przywieźć do domu niechcianej pamiątki w postaci gipsu lub kontuzji?