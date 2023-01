Ferie 2023. Zima w górach błędów nie wybacza! Kto powinien szczególnie uważać?

– Ciśnienie powietrza zmienia się w przybliżeniu wykładniczo wraz z wysokością. Powietrze staje się coraz rzadsze i chłodniejsze. Obniżenie ciśnienia jest związane z mniejszą ilością tlenu w powietrzu. Na popularnych polskich szczytach np. na Giewoncie (1894 m n.p.m.) ciśnienie wynosi około 805 hPa, na Rysach (2499 m n.p.m.) około 746 hPa, a na Śnieżce (1602 m n.p.m.) około 835 hPa – mówi nam dr hab. n. med. Adam Janas, kardiolog Polsko Amerykańskich Klinik Serca (American Heart of Poland).

W górach często zdarzają się nagłe zmiany warunków atmosferycznych. Może to wpływać na nasze samopoczucie. Nawet osoby z dobrym ciśnieniem będąc w górach, mogą odczuwać dyskomfort i zmiany.

zaczerwienienie twarzy,

problemy ze złapaniem tchu,

zawroty głowy,

nagły ból oczu,

ból w klatce piersiowej,

drżenie rąk.

Natomiast u osób z chorobą wieńcową mogą pojawić się duszności, a nawet bóle zamostkowe.

Ważna jest stopniowa zmiana wysokości Pexels

Na gorsze samopoczucie narażone są nie tylko osoby z nadciśnieniem. Osoby z niskim ciśnieniem mogą na szlaku skarżyć się na szybkie zmęczenie i zawroty głowy. Pamiętajmy więc o aklimatyzacji.

- Na wysokości powyżej 1800-2000 m n.p.m. panują inne warunki. Im w wyższym punkcie jesteśmy, tym trudniejsze jest dostarczenie do komórek organizmu niezbędnego nam tlenu. Niższa zawartość tlenu jest przyczyną większej liczby oddechów. Żeby zaopatrzyć organizm w taką samą ilość tlenu jak na co dzień, również serce musi „przepompować” więcej krwi, która na wysokich poziomach jest słabiej nasycona tlenem, dlatego człowiek zaczyna szybciej i głębiej oddychać. W rezultacie następuje intensywna produkcja czerwonych krwinek - na co potrzeba czasu, dlatego tak ważna jest stopniowa zmiana wysokości – dodaje kardiolog.