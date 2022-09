Formuła 1. Monako zostaje w kalendarzu MŚ 2023, nie będzie Grand Prix Francji OPRAC.: Artur Bogacki

Pixabay

Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) oficjalnie potwierdziła we wtorek (20.09), że wyścig Grand Prix Formuły 1 w Monako odbędzie się w 2023 roku. Wcześniej rozegranie tam tej prestiżowej rundy MŚ było zagrożona ze względu na wzrost opłat. Grand Prix wraca do Chin po trzyletniej przerwie, a do Las Vegas - po 41 latach