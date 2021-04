Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli rządowe wsparcie nie dla wszystkich

To już drugie i trzecie rozdanie pieniędzy w ramach FIL. O ile jednak w pierwszym pieniądze zostały przyznane proporcjonalnie do zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, to w dwóch pozostałych kryteria udzielenia pomocy nie były już tak oczywiste.

Na Miechowszczyźnie największym beneficjentem środków z rządowej puli jest Starostwo Powiatowe. Jest jednym z dwóch samorządów, które otrzymały wsparcie zarówno w grudniowym jak i ostatnim, kwietniowym rozdaniu FIL. W ramach pierwszego powiat otrzymał 4,18 mln złotych na budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zagorzycach. W drugim przypadło mu 2,5 mln złotych na zakup rezonansu dla szpitala Świętej Anny w Miechowie.

Dwukrotnie zostały też uwzględnione wnioski o wsparcie złożone przez gminę Kozłów. W pierwszym rozdaniu otrzymała blisko 600 tys. zł na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu, a ostatnio 700 tys. zł z przeznaczeniem na przekształcenie siedziby punktu przedszkolnego w Kamionce w przedszkole.