Gala PGE Ekstraligi. Złoty Szczakiel trafił do Piotra Protasiewicza z Zielonej Góry

Piotr Protasiewicz to czterokrotny mistrz świata w drużynie i 12-krotny mistrz Polski (indywidualnie został nim w 1999 roku). W 1996 roku był indywidualnym mistrzem świata juniorów.

Pod koniec września Protasiewicz, wieloletni kapitan zielonogórskiego Falubazu, zakończył karierę po meczu finałowym I ligi z Cellfast Wilki Krosno i zaczął pełnić funkcję dyrektora sportowego ZKŻ SSA. Umowa, którą podpisał, ma obowiązywać przez trzy lata, a celem jest powrót drużyny do PGE Ekstraligi.

- Chcę pomóc klubowi w dyscyplinie, na której się znam najbardziej, którą całe życie uprawiałem. Będę odpowiedzialny za pracę pionu sportowego, od ułożenia składu seniorskiej drużyny po szkolenie adeptów. Wierzę, że dzięki ciężkiej pracy mogę przyczynić się do tego, żeby wzmocnić pozycję Falubazu na żużlowej mapie. Wiem, że kibice są przytłoczeni, bo na koniec odnieśliśmy porażkę, jest nam niesamowicie przykro, ale przed nami ważny cel i walka o to, by nasz Falubaz mógł osiągać dobre wyniki w nowym sezonie - powiedział Protasiewicz cytowany na oficjalnej stronie klubu.