Gdzie zniknęły komary? Felieton Grzegorza Tabasza Grzegorz Tabasz

Niezbywalnym prezentem kilkudniowego ochłodzenia jest znikniecie komarów. Jeszcze tydzień temu w sobotni wieczór kąsały jak szalone, by zniknąć bez śladu następnego dnia. Nie powiem, bym za nimi tęsknił. Mocno zalazły mi za skórę. Zaś co do owego zniknięcia bez śladu, to prawda jest nieco bardziej złożona.