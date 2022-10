Gmina Gdów. Groźny wypadek w Niegowici. Jedna osoba trafiła do szpitala Jolanta Białek

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych doszło nocą 30 września w Niegowici koło Gdowa w powiecie wielickim. Droga była zablokowana dla ruchu przez około godzinę

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w piątek (30 września) ok. godz. 22.30 w Niegowici koło Gdowa (powiat wielicki). W wypadku poszkodowana została jedna osoba, odtransportowano ja karetka do szpitala.