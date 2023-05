Gmina Koniusza. Jest dofinansowanie do budowy żłobka

Unijna dotacja dla gminy Koniusza to 573 tysiące złotych. Mają one pozwolić na przygotowanie pomieszczeń dla 16 dzieci oraz czasowe utrzymanie żłobka.

Obiekt będzie wyposażony w kuchnię z jadalnią oraz wszelkie niezbędne do właściwego funkcjonowania pomieszczenia: szatnie, biura itp. O ile pomieszczenia pomocnicze byłyby zlokalizowane na parterze, sale dla dzieci znalazłyby się na piętrze (obiekt będzie wyposażony w windę). Sale żłobkowe będą posiadać bezpośredni dostęp do magazynów oraz do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. W obiekcie przewiduje się również pomieszczenie dla zajęć logopedycznych, pomieszczenie socjalne dla pracowników, kotłownię itp.