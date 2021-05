Gmina Krzeszowice. Do zamku Tenczyn w Rudnie i klasztoru w Czernej dojedziemy linią rekreacyjną? Pomysły na turystyczne kursy weekendowe

Pierwsze autobusy turystyczne z Krakowa wyruszyły z początkiem maja w tym roku. Od razu zapowiedziano, że będą kursowały w pogodne weekendy. Linie uruchomił Kraków, żeby mieszkańców zawieźć do atrakcyjnych miejsc za miasto. Obecnie największym powodzeniem cieszą się kursy do ojcowskiego parku. Autobusy jeżdżą w weekendy i dni świąteczne w godzinach 8-19. ( Od godz. 9 do 17 odjazdy są co 30 minut, a poza tymi godzinami co 60 minut).

Przygotowania do uruchomienia tych kursów miasto Kraków robiło w porozumieniu z nami. Przygotowywaliśmy miejsca docelowego wysadzania pasażerów. Uważam, że te wycieczkowe kursy to promocja powiatu krakowskiego i ciekawych miejsc. Zainteresowanie jest coraz większe, wiem, że w ciepłe weekendy już zdarzyło się, że chętni nie dojechali z braku miejsc w autobusie. To dowód, że pomysł jest trafiony - mówi Wojciech Pałka, starosta krakowski.