Gmina Myślenice. 1,8 mln zł dotacji na odbudowę zniszczonego przez powódź mostu w Krzyszkowicach

Myślenice są jedną z pięciu małopolskich gmin, które teraz otrzymały środki na usuwanie szkód powodziowych z 2021 roku.

W 2021 roku opady zniszczyły most w Krzyszkowicach w gminie Myślenice, utrudniając mieszkańcom codzienne życie. Na jego odbudowę gmina otrzyma ponad 1,8 mln zł, co stanowi 80% wartości zadania. Prawie 1,6 mln zł trafi do gminy Korzenna na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Janczowa. 960 tys. otrzyma gmina Szerzyny na remont drogi gminnej „Ołpiny – Kielec”. To trzy inwestycje z najwyższym dofinansowaniem. Każda z nich ma wymiar naprawienia szkód utrudniających mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. To także ponowne połączenie miejscowości niejako podzielonej wskutek działania siły żywiołu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.