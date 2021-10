Gmina Myślenice. Obywatelska postawa zaowocuje inwestycjami

Projekty z tych dwóch miejscowości nie osiągnęły wymaganego minimum głosów, czyli 15-procentowego poparcia.

Na Chełmie, jednym z dwóch najmniejszych sołectw w gminie to minimum wynosi 38 głosów, tymczasem oddano ich zaledwie 11. Tylko tyle osób zdecydowało się poprzeć projekt oświetlenia drogi Chełm-Talagówka.

W Jaworniku, który z kolei jest największą wsią w gminie Myślenice, zagłosowały 354 osoby, o 33 za mało, aby zadanie jakim było utwardzenie terenu przy nowym cmentarzu, „przeszło” i mogło być zrealizowane.

Podobna sytuacja miała miejsce w drugiej edycji Budżetu obywatelskiego. Wtedy też zebrało wystraszającej liczby głosów tyle, że w miejskim okręgu nr 2.

Na pewno nie jest to wskazanie, aby rezygnować z Budżetu Obywatelskiego. Za to na pewno jest to wskazanie dla pomysłodawców, że trzeba być bardziej aktywnym