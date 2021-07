Gmina Myślenice. Strażacy ratowali dobytek innych, kiedy ich własny zabierała woda. Uratowali też psa

20-letni druh OSP Krzyszkowice obudzony przez syrenę alarmową ruszył swoim samochodem na miejsce zbiórki. Po drodze zatrzymał się, aby pomóc przy wypompowywaniu wody z jednej z posesji, a kiedy nadeszło wezwanie od dyspozytora zostawił samochód i ruszył na pomoc mieszkańcom Głogoczowa. W tym czasie woda wezbrała i zatopiła auto.

„Model, marka i cena nie maja większego znaczenia. Był to pierwszy jego samochód, który zakupił dzięki swojej dorywczej pracy. Aktualnie nadaje się tylko na złom” - czytamy na stronie zrzutka.pl.

Link do zrzutki udostępniło wiele osób, w tym także te, którym feralnego dnia pomagali druhowie OSP Krzyszkowice.

Na odzew nie trzeba było długo czekać. Ponad sto osób wpłaciło już datek, dzięki czemu udało się zebrać już ponad 6000 zł, czyli więcej niż przewidzieli organizatorzy (a zbiórka nadal trwa). To dowód na to, jak bardzo mieszkańcy doceniają strażacką bezinteresowną pomoc i ich wysiłek.