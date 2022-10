Gmina Raciechowice. Potrącony rowerzysta zmarł w szpitalu niedługo po wypadku Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W środę (12 października) ok. godz. 8.30 między Żarosławicami a Kawcem (gm. Raciechowice) doszło do potrącenia 67-letniego rowerzysty. Mężczyzna przeżył, ale zmarł kilka godzin później w szpitalu, do którego trafił z poważnymi obrażeniami. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczynę tego tragicznego zdarzenia.