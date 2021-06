Gmina Skała. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Do urn pójdą mieszkańcy trzech wiosek

Kandydat na prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Sosin zarzuca obecnym władzom MZPN, że "naruszyły prawo"

Były piłkarz m.in. krakowskich i cypryjskich klubów, a obecnie trener juniorów młodszych Hutnika i rocznika 2006 w AP 21, Łukasz Sosin, który 10 marcu 2021 roku ogłosił, że będzie kandydował na fotel prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, wystosował list otwarty do małopolskiego środowiska piłkarskiego, zarzucając obecnym władzom MZPN, iż "chcąc utrudnić życie ewentualnym kontrkandydatom, naruszyły prawo". Chodzi mu o to, iż w uchwale Zarządu MZPN "ustalono, że do zgłoszenia kandydatury niezbędne jest przedłożenie listy co najmniej 30 „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, których mogą udzielać tylko delegaci na Walne Zebranie". Według Sosina zasada ta "spowoduje nieważność wyborów Prezesa MZPN".