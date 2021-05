Gmina Skawina. Recydywista uprawiał konopie, jechał nietrzeźwy, nie zatrzymał się do kontroli policyjnej

Stróże prawa ujawnili w piwnicy domu specjalnie przystosowane pomieszczenie do uprawy konopi indyjskich, którego wnętrze oklejone było srebrną folią, oświetlone lampami UV oraz posiadało system nawadniania i sterowania. Policjanci znaleźli też i zabezpieczyli narkotyki: 250 gramów marihuany i 75 roślin konopi indyjskich innych niż włókniste, pudełko z nasionami tej rośliny i kilkanaście sztuk jej gałęzi oraz młynek do suszu marihuany, a także wagi elektroniczne i inne przedmioty świadczące o procederze uprawy substancji zabronionych - wylicza rzeczniczka policji.

Wszystko zaczęło się 24 maja 2021 r., gdy mundurowi z Komisariatu Policji w Skawinie prowadzili kontrole drogową, podczas której kierowca motoroweru nie wykonał polecenia do zatrzymania pojazdu i nie zastosował się do wcześniejszego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków szacuje się na kwotę około 57 tysięcy złotych.

Kolejnego dnia 26 maja, 34-latek trafił do prokuratury i usłyszał cztery zarzuty: nielegalnej uprawy znacznej ilości konopi innych niż włókniste, posiadania znacznej ilości narkotyków, których to czynów dopuścił się w warunkach recydywy, a także zarzut niewykonania polecenia funkcjonariuszy do zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Następnie 27 maja sąd przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa 34-latkowi (ze uwagi na recydywę) grozi nawet do 15 lat więzienia.