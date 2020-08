Gmina Sułkowice. Pseudokibice zniszczyli elewację szatni rywali. Klub wyznaczył nagrodę za pomoc w ich ujęciu

Do aktu wandalizmu doszło w nocy z wtorku na środę, kilkanaście godzin przed meczem derbowym obydwu tych klubów. Mecz rozegrano. Zakończył się wynikiem 2:1 dla Rudnika, dlatego ktoś w sieci stwierdził, że „sprawiedliwości stało się zadość”. Nie do końca.

Sprawą zniszczenia mienia bowiem zajmuje się policja, a Zarząd LKS Rudnik wyznaczył 3000 zł nagrody za pomoc w ustaleniu sprawcy lub sprawców tego haniebnego wybryku.

- To już drugi raz, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją. Rok temu spotkało nas to samo. Napisy i rysunki były podobne, różnica jest tylko taka, że wtedy pojawiły się one na pięciu ścianach budynku, a teraz na dwóch i na słupku jednej z bramek, a do tego połamano ufundowany przez sponsora herb klubu – mówi Tomasz Kawecki, prezes LKS Rudnik.