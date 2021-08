Gmina Wieliczka. Pijany kierowca manewrował, żeby nie natknąć się na policjantów. Nie miał też prawa jazdy

Niepewnie zachowującego się kierowcę opla dostrzegli policjanci z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie, którzy prowadzili kontrole w gminie Wieliczka. Było to w piątek 20 sierpnia 2021 r. w Grabiu. Gdy kierowca próbował gwałtownie zawrócić przed radiowozem - to wzbudził podejrzenia policjantów.

Mundurowi postanowili zatrzymać go kontroli i sprawdzić, czy kierujący ma coś na sumieniu. Włączyli sygnały i samochód zatrzymał się na poboczu.

Policjanci poddali 32-letniego kierującego badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że ma ponad 3 promile alkoholu. Teraz odpowie on za jazdę w stanie nietrzeźwości. W trakcie kontrolo okazało się również, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, za co również poniesie konsekwencje - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.