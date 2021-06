Gmina Zabierzów. Zabrał firmowy samochód i porzucił go na pustkowiu Barbara Ciryt

Fot. Archiwum

Pracownik jednej z firm działających w powiecie krakowskim zabrał z firmy samochód i pozostawił go oraz kluczyki do pojazdu na niezamieszkałym terenie. Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie odnaleźli zaginione auto i zatrzymali 37-latka, mieszkańca powiatu krakowskiego . Mężczyźnie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.