Gmina Zielonki. Zainwestują w drogę do nowej szkoły w Przybysławicach. Wojewoda wydal decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności

Trwają ostatnie prace i poprawki przy budowie wielkiej placówki oświatowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach z basenem, salą sportową, salą widowiskową, amfiteatrem w podwórku szkolnym oraz boiskami i placami zabaw. Teraz przyszedł czas na rozwiązanie problemu wjazdu na teren szkoły.

Dojazd jest z niewielkiej drogi gminnej ul. Stoczki, ale chcemy wykonać też bezpieczny wjazd z drogi wojewódzkiej. Tam jest obecnie tylko wjazd dla jadących od strony Skały, lewoskrętu nie ma, bo na drodze wojewódzkiej jest linia ciągła. Potrzebny jest dodatkowy pas ruchu i taki musimy wykonać - mówi Bogusław Król, wójt Zielonek.

Choć to droga wojewódzka, to inwestorem jest gmina Zielonki, która będzie realizowała zadanie w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jej starania o rozbudowę drogi znalazły zrozumienie u wojewody. Urzędnicy wojewódzcy podkreślają, że przebudowa drogi zapewni bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do nowej szkoły.