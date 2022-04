Gołcza. Jest umowa na zagospodarowanie kamieniołomu w Ulinie Wielkiej

Oferta Miki okazała się najkorzystniejszą spośród sześciu, jakie wpłynęły do ogłoszonego przez gminę przetargu na inwestycję. Wartość prac to nieco ponad 3,5 mln złotych, z czego prawie trzy miliony stanowi dofinansowanie z funduszu Polski Ład.

Zadanie obejmuje m. in. remont dróg dojazdowych na teren kamieniołomu, roboty porządkowe i zabezpieczające, w tym likwidację nawisów skalnych oraz czyszczenie ścian wyrobiska z luźnych odłamków skalnych, niwelację terenu, budowę oświetlenia i ogrodzenia. Celem inwestycja jest przekształcenie nieczynnego kamieniołomu w obszar sportu i rekreacji oraz dostosowanie go do celów turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Kamieniołom w Ulinie Wielkiej zajmuje około pięciu hektarów. - Po zakończeniu eksploatacji złóż wapienia jurajskiego pozostał krajobraz pokopalniany o atrakcyjnych walorach estetycznych i środowiskowych, a charakterystyczny kolor kamienia, w odcieniach od białego poprzez beżowy do pomarańczowego, widoczny szczególnie w dni słoneczne dodaje szczególnego uroku – głosi informacja zamieszczona na stronie gminy.