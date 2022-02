Książ Wielki. Dyrektor Sadowska o strefie gospodarczej: Sprawy idą w dobrym kierunku

Planowana strefa, zwana parkiem technologicznym w gminie Książ Wielki, powstaje w sąsiedztwie węzła „Książ” budowanej drogi ekspresowej S7. Z deklaracji przedstawicieli firmy „Intercor” z Zawiercia, która buduje ekspresówkę na odcinku między Moczydłem a Miechowem, fragment ten ma być przejezdny już latem 2023 roku. - Do tego czasu należy mocno zintensyfikować starania w zakresie tworzenia strefy – przekonują przedstawiciele zarządu powiatu miechowskiego, którzy podczas spotkania opowiedzieli, co dzieje się „w temacie” strefy.

Przedstawiciele KPT mówili z kolei o możliwości pozyskania środków na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy. - Po tym, co usłyszeliśmy w Miechowie myślę, że sprawy idą w dobrym kierunku – mówi dyrektor działu obsługi inwestora KPT Krystyna Sadowska. Dodaje, że gdy gotowe będzie uzbrojenie terenu strefy, KPT przygotuje ofertę dla firm, które mogłyby w tym miejscu ulokować swoje inwestycje. - Myślę, że potrzebujemy na to około 1,5 roku – słyszymy.

Porozumienie w sprawie utworzenia strefy gospodarczej w gminie Książ Wielki zawarto we wrześniu 2019 roku. Powiat miechowski przeznaczył na ten cel 105 hektarów gruntów, ale plany mówią, że w przyszłości obszar mógłby zostać powiększony nawet do 400 hektarów. Inwestorzy nie pojawią się jednak, jeżeli nie będą mieli zapewnionego dostępu do gazu, prądu odpowiedniej mocy, potrzebne będą również drogi wewnętrzne, wodociągi i kanalizacja. - Przyszłość jest świetlana, ale droga do niej wyboista i kosztowna - nie krył podczas jednego ze spotkań przewodniczący Rady Powiatu w Miechowie Krzysztof Świerczek.